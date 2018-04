Des kits Google d’IA pour construire sa propre enceinte connectée

Tout dans la boîte

Moins de 100 dollars

Des kits de base pour tous, qui ne demandent aucun matériel supplémentaire. Parfaits pour lesdébutants.Google veut encourager le grand public à se familiariser avec l'intelligence artificielle. Quoi de mieux pour comprendre les concepts que de mettre les mains dans le cambouis ? Fin 2017, le géant de Mountain View avait donc mis sur le marché un kit de caméra intelligente à monter soi-même, baptisé. Bonne idée, sauf qu'il fallait trouver, en plus du kit, une carte-mère et... la caméra.Problème résolu avec les deux nouveaux kits AIY que Google commercialise à partir d'avril 2018. Cette fois, tout est dans la boîte et il n'y a rien à acheter en plus. Ces deux kits s'appellentet A. Le premier permet de construire sa propre caméra intelligente et le second, une petite enceinte connectée fonctionnant avec Google Assistant, l'IA de Google.Les deux kits incluent une monocarte Raspberry Pi Zero WH. Il s'agit d'un nano-ordinateur de la taille d'une carte de crédit, qui sera chargé de piloter la caméra du kit Vision et l'enceinte du kit Voice. La partie logicielle sera stockée sur une carte SD également fournie. Google promet de mieux aider lesqui rencontreraient des difficultés grâce à une application proposant des tutoriels.Inutile cependant de courir chez votre revendeur le plus proche : ces deux kits AIY ne sont pour l'heure disponibles qu'aux Etats-Unis dans les magasins de l'enseigne Target. Vendus 90 dollars pour Vision et 50 dollars pour Voice, ils devraient arriver en France dans les semaines à venir.