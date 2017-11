Datally, l’allié de votre forfait selon Google

Vous pourrez couper la data appli par appli

Une appli destinée aux petits forfaits

Modifié le 30/11/2017 à 15h00

Peu significative pour ceux qui possèdent un forfait avec data illimitée, Datally est en revanche une alliée précieuse pour les petits budgets.Pas toujours facile de visualiser le volume de données consommées par vos applications. Pour aider les usagers d'Android, Google lance une nouvelle appli de gestion baptisée Datally. Comme son nom l'indique, elle se veut la meilleure alliée de votre forfait. Datally vous montre la consommation réelle de data des applications que vous avez lancées, mais elle peut aussi couper le flux de manière ciblée.Datally vous fournit également tout un tas de statistiques sur votre consommation de données : des graphiques très simples vous montrent les heures auxquelles vous piochez le plus dans votre forfait, et quelles sont les applications les plus voraces. Datally vous prodiguera aussi des conseils personnalisés pour gérer votre forfait et vous suggérera les réseaux Wifi les plus proches de vous.Les habitués d'Android se demanderont où se situe la nouveauté, car ces fonctionnalités sont déjà intégrées de manière native dans les dernières versions d'Android. Sauf que celles-ci sont rangées dans des menus pas toujours très parlants. Datally a l'avantage de la clarté, de la simplicité et de la légèreté, puisqu'elle ne pèse que 6 Mo.Datally fait aussi partie de l'initiative lancée par Google(le prochain milliard d'utilisateurs). Il s'agit pour la filiale d'Alphabet de rendre ses produits plus accessibles, grâce à des outils simples de gestion des données ou du stockage. Cette initiative cible les pays où le débit d'internet mobile est faible et s'avère souvent très cher, et où les terminaux sont plus rudimentaires que dans les grands pays développés. Testée aux Philippines depuis 6 mois, Datally a déjà conquis 500.000 usagers et permis, selon Google, de leur faire économiser jusqu'à 30 % de données.