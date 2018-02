Mystère chez Amazon : mais qui envoie des sextoys à des inconnus ?

Des sextoys envoyés à des clients Amazon à leur insu

Une tentative d'avoir des commentaires positifs sur les produits ?

Modifié le 19/02/2018 à 10h32

Amazon est au courant du problème mais ne semble pas avoir la moindre idée de qui est derrière tout ça... ni de comment arrêter ces envois un peu particuliers.Avouez : si un livreur sonnait chez vous et vous livrait un smartphone, à votre nom, vous seriez content et vous accepteriez, en vous posant quelques questions mais sans vous inquiéter plus que ça. Mais qu'en serait-il si dans le colis il y avait un vibromasseur, un masturbateur ou tout autre jouet intime ?C'est dans une telle situation que s'est retrouvée Nikki selon le site The Daily Beast : elle a reçu un sextoy qu'elle n'avait pas commandé. Si elle a d'abord pensé à une erreur, elle s'est ensuite inquiétée : et s'il s'agissait d'un maniaque et qu'elle avait été victime deet de harcèlement ?Heureusement pour elle, ce n'est pas le cas : The Daily Beast a pu confirmer auprès d'Amazon que Nikki n'est pas la seule victime. Des cas de sextoys livrés à des personnes qui ne les avaient pas commandés sont nombreux et Amazon n'a pas la moindre idée de ce qu'il se passe.Que Nikki ne soit pas la seule victime de ces épisodes étranges est prouvé par des histoires similaires dont la presse s'est fait l'écho aux Etats-Unis et au Canada. Un point commun à toutes ces histoires est que les produits sont malgré tout assez chers (Nikki a avoué au Daily Beast avoir vérifié le prix du vibromasseur et il revient en moyenne à 25 dollars) et que les personnes les ayant reçus en sont, au final, agréablement surpris.Chez Amazon, une théorie a vu le jour : il se pourrait que certains vendeurs envoient ces produits de leur propre chef, à la place d'une commande placée par le client, afin d'obtenir des commentaires positifs et donc de remonter dans les résultats de recherche d'Amazon.Si elle tient la route, cette théorie est toutefois balayée d'un revers de la main par un porte-parole du géant de Seattle qui déclare que très peu de commentaires ont été laissés sur les produits à l'issue de ces envois non sollicités.Le mystère des sextoys surprises d'Amazon reste donc entier.