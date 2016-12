Plutôt qu'entrepreneur, devenez intrapreneur ?

Plusieurs avantages

Initiative personnelle

L'intrapreneuriat est souvent porté par un salarié, qui doit être assez expérimenté, et devra s'armer de persévérance - Crédit : Fotolia.

Prise de responsabilités

Accompagnement sur-mesure

Modifié le 08/11/2016 à 10h19

L'intrapreneuriat, ce n'est pas de l'entrepreneuriat mal orthographié. Moins connu, il est pourtant une vraie façon de mener des projets et d'innover en entreprise. En 2016, le concept fête ses 40 ans ! Créé par l'Américain Ginford Pinchot, il est censé explique le spécialiste Gilles Teneau, dansprécise le docteur en sciences de gestion,Vous ne connaissez peut-être pas Paul Buchheit, c'est pourtant ce développeur chez Google qui a créé Gmail.Pour Véronique Bouchard, professeure en stratégie et intrapreneuriat à l'EM Lyon, un petit groupe d'intrapreneurs dans une société peut êtreque l'entreprise dans certains cas, car :- il peut mobiliser les personnesen interne et en externe et les ressources requises ;- il est mieux à même de détecter les opportunités d'affaires dans son environnement immédiat ;- il peut prendre des raccourcis pour faire évoluer rapidement le projet et tenir les délais ;- il fait preuve de ténacité pour surmonter les obstacles et s'engager sans compter.Mais avant de créer la petite équipe créative et dynamique qui fera le produit ou le service capable de booster l'activité de l'entreprise, plusieurs critères doivent être réunis. Il faut aussi préciser que la démarche ne viendra pas forcément de l'entreprise elle-même. Il est d'ailleurs plus probable que ce soit une initiative individuelle...Pour cela, mettez le pied à l'étrier. conseille lebelge spécialisé en intrapreneuriat, StartupShelter. Une fois le projet validé, vous devrez fédérer une équipe. Sinon, le projet risque d'achopper.Félicitations, vous êtes intrapreneur. Bien sûr, la réalité n'est pas si simple. Entre les collègues qui vous trouveront zélés, et vos managers qui se sentiront bousculés, vos velléités d'entreprendre dans l'entreprise risquent de ne pas passer inaperçu - surtout si vos missions actuelles sont affectées par vos nouvelles ambitions... Bref avant le grand saut, il faudra avoir préparé le terrain avec les personnes concernées.À la différence d'une start-up, l'intrapreneuriat offre plus de sécurité. Mais beaucoup de responsabilités. Le produit/service devra être viable économiquement, et apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise - aucune ne vous détachera à une mission d'accomplissement personnel, décorrélée la réalité des affaires. Vous serez donc d'autant plus jugés sur votre projet que vous l'aurez incarné. Vous devrez donc avoir bien jaugé votre audace.Contrairement au manager, imbriqué dans la chaîne de décision et la gestion de projet, l'intrapreneur se démarque par, souligne Gilles Teneau,et. Ce profil est aussi tenu. Certains s'émanciper même, afin de monter leur structure.L'idée développée peut avoir un tel potentiel que son porteur veuille en profiter pleinement. À l'inverse, un mauvais encadrement de l'entreprise peut compromettre le projet. Si de plus en plus de groupes se mettent à l'en attirant des start-up dans leurs filets, nuance Inès Gaisset d'IBM.Conscient de cet enjeu, l'accélérateur de start-up Numa s'est associé à Attoma - un spécialiste de la stratégie d'innovation - pour lancer , d'octobre 2016 à janvier 2017, un programme d'accompagnement d'entreprises voulant. Les organisateurs promettent, par exemple, de. Y a plus qu'à.