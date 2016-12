Bon plan : devenez un (gentil) hacker pour 59$

Modifié le 04/11/2016 à 16h30

Le piratage est devenu une problématique essentielle pour les entreprises. S'en protéger et prévenir les risques sont deux objectifs essentiels dans ce cadre. Cela offre donc de nouvelles opportunités sur le marché de l'emploi, car des profils experts vont être particulièrement recherchés.C'est pourquoi la formation que propose StackSocial et délivrée par lapourrait séduire ceux d'entre vous qui ont des ambitions en la matière.Adaptée à tous les niveaux, cette formation en ligne se compose de différents modules qui comprennent une partie théorique et des éléments pratiques. Notez en revanche que les examens qui apportent la certification ne sont pas inclus dans cette offre.Les supports sont consultables sur iOS, Android, Windows et MacOS. La valeur annoncée par le site est de 1 500 dollars, mais la formation est actuellement proposée à 49 dollars.