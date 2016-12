Bon plan : le plugin CSS Hero pour WordPress à moins de 10 dollars

Modifié le 04/11/2016 à 11h14

Vous n'y connaissez rien en code CSS ou même en HTML, et vous voulez monter un site ou un blog ? WordPress est une solution privilégiée, mais pour personnaliser un tant soit peu vos pages, CSS Hero pourrait vous être d'une grande utilité.Ce plugin est en effet conçu pour faciliter à l'extrême la conception votre propre thème WordPress sans écrire une seule ligne de code, avec notamment la possibilité d'annuler les modifications, puisque ces dernières sont enregistrées comme une feuille supplémentaire. Vous pouvez donc mettre à jour votre thème WordPress sans craindre de perdre les changements.Ceux qui seraient plus à l'aise avec le code ne seront pas déçus non plus : CSS Hero fonctionne avec le cadre de Genesis thème et autorise des modifications rapides à un thème enfant, changements que vous pouvez ensuite déployés sur les sites des vos clients.CSS Hero est donc une solution qui peut vous faire économiser beaucoup de temps et que nous ne pouvons que vous recommander.