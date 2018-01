Clubic Budget : une maison connectée pour moins de 500€

Axe n°1 de la maison connectée : le confort

L'éclairage

L'alternative moins chère :

Plusieurs marques low cost se sont lancées sur le marché des ampoules connectées ces dernières années. Parmi elles, la marque Xiaomi se démarque pour la qualité de ses produits. Si vous voulez passer à l'éclairage connecté mais que le prix du starter kit Philipe HUE vous refroidit, l'achat de 3 ampoules Yeelight (sans pont de connexion car elles se connectent en Wi-Fi) vous reviendra à moins de 80€.



La température

L'alternative moins chère :

La start-up française Netatmo commercialise de nombreux objets connectés pour la maison, parmi lesquels un thermostat Netatmo de la taille d'un radio-réveil, à fixer au mur ou à poser sur une table dans la maison. Le produit est vendu à 169€, soit 80€ d'économies par rapport au Google Nest. Le petit plus : son design est signé Philippe Starck.

Axe n°2 de la maison connectée : la sécurité

Le détecteur de fumée

La caméra de surveillance

Axe n°3 de la maison connectée : les économies

Conclusion

Le principal bénéfice de la maison connectée est de mettre les nouvelles technologiques au service du confort, de la sécurité et des économies des habitants du foyer.Les objets connectés pour la maison ont déferlé sur le marché ces dernières années. Pas simple de choisir le bon produit quand le choix est si important ! Nous avons voulu, via ce guide, constituer un début d'installation à prix contenu, qui pourra être amélioré au gré de vos envies et de vos finances par la suite.Il nous a fallu faire quelques choix. Avec 500€, inutile d'imaginer pouvoir connecter toute votre maison. Même si l'arrivée de nombreux nouveaux acteurs sur le marché crée un effet concurrence et a tendance à faire baisser les prix, les tarifs ne sont pas encore à la portée de toutes les bourses. Mais il faut bien commencer quelque part !C'est l'éclairage qui est au cœur de l'axe « Confort » de la maison connectée. Et quand on parle de gestion des lumières connectées, on peut difficilement passer à côté du leader dans le domaine : Philips. Son système HUE est unLe constructeur a fait le choix du ZigBee pour piloter ses ampoules, un protocole performant et reconnu dans le domaine. Le système Philips HUE et aussi interfaçable avec la plupart des box domotiques du marché, telles que la. Les produits HUE sont contrôlables depuis des appareils iOS et Android grâce à un pont de connexion, les ampoules ne pouvant pas se connecter en Wi-Fi.Lessont affichés aux alentours des 200€, mais ils sont régulièrement disponibles à prix plus doux avec des réductions spéciales et des offres de remboursement. Le kit est livré avec des ambiances et des recettes prédéfinies comme « Détente », « Concentration »ou « Energie ».Si l'éclairage coloré vous importe peu, optez pour le kit plus abordable, disponible autour de 100€. Les ampoules de ce kit ne permettent pas de reproduire des ambiances de couleur, mais peuvent réaliser des variations de lumière blanche.De nombreux périphériques peuvent être ajoutés au kit de démarrage grâce au pont de connexion fourni. Nouvelles ampoules mais aussi interrupteurs, télécommandes et détecteurs peuvent ainsi progressivement venir compléter ce système d'éclairage connecté, pour des prix allant généralement de 19€ à 79€.Le confort, c'est aussi la température ambiante. L'un des thermostats connectés les plus connus et les plus commercialisés en France est le Nest, produit par la filiale de Google du même nom, vendu environ 250€.Compact, discret et design, lemémorise les habitudes et les préférences des habitants du foyer (il les repère en 1 semaine d'utilisation en moyenne), et adapte sa programmation en fonction. Son objectif : apporter un confort maximal en utilisant un minimum d'énergie.Pour cela, il saura en toute autonomie baisser le chauffage en votre absence et le remonter un peu avant votre retour, moduler la température ambiante au fil du jour et de la nuit, ou encore vous encourager à économiser l'énergie en vous indiquant, avec un pictogramme de feuille, si vous êtes plutôt dans le vert ou plutôt dans le rouge. Ludique !Votre consommation en temps réel est consultable sur l'application dédiée (disponible sur iOS et Android ), qui dispense par ailleurs des conseils pour optimiser les dépenses au quotidien.Google Nest assure sur son site des économies d'énergie de 10 à 16% en moyenne en France en 2017.En appartement comme en maison, de nombreux incidents domestiques sont générés par des départs de feu. Certains périphéries intelligents et connectés permettent d'éviter les incendies (bien que le meilleur remède soit encore de prendre ses précautions quand on utilise une gazinière ou des produits inflammables...), comme leCe détecteur (par ailleurs appairable avec le thermostat de la même marque), placé dans un endroit clé de la maison, avertit les habitants du foyer de la présence de fumée ou d'un taux de monoxyde de carbone anormal dans l'habitation. Couplé à son application sur smartphone, il permet de faire un premier pas simple et rapide dans la sécurité connectée au domicile.Et comme pour de nombreux objets connectés, ce DAAF - vendu 119€ - s'interface facilement à une box domotique.Le marché des caméras de surveillance connectées a connu une année 2017 riche en lancements produits et en nouvelles moutures. C'est notamment le cas de la Logi Circle 2, deuxième édition de l'excellente caméra Logi Circle de Logitech.Vendue à 199€ en version filaire (229€ pour la version Wi-Fi), cette caméra est conçue pour fonctionner aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Résistante aux intempéries et bénéficiant de la vision nocturne, capable de détecter des mouvements, elle cumule l'essentiel de ce qu'on peut demander à ce genre de produit.Son objectif capture des images 180° en Full HD 1080p, tandis que son micro intégré permet d'enregistrer les sons ambiants. La Logi Circle 2 est également équipée d'un haut-parleur... pour faire peur aux intrus pris sur le fait ?Le petit plus sympa : cette caméra permet d'accéder à un résumé de la journée écoulée en accéléré, avec un ralentissement sur les moments importants (mouvements dans la maison, par exemple). Grâce à l'application dédiée sur iOS et sur Android , vous pouvez accéder à vos enregistrements en permanence.Le passage aux ampoules LED et au thermostat connecté est déjà un bon premier pas dans les économies d'énergie (et d'argent !), mais rien ne vaut un véritable suivi de sa consommation au quotidien.Pour cela, il existe l'un module connecté au réseau IP de la maison et au compteur électrique. Cet outil permet de suivre en temps réel la consommation électrique de la maison. Ainsi, vous pouvez traquer le moindre appareil électrique énergivore sur votre installation pour envisager un remplacement ou tout simplement une utilisation différente (sur les heures creuses, par exemple).En connaissant ainsi précisément la consommation de chaque appareil de la maison, vous pouvez facilement détecter les pics de consommation et y remédier pour faire des économies.A noter que l'Eco Devices permet d'aller encore plus loin dans la gestion des énergies, puisqu'il sait également surveiller la consommation d'eau et de gaz si votre compteur le permet. Et pour ceux qui envisageraient, à terme, d'adopter une box domotique chez eux : ce petit outil est compatible avec les modèles existant sur le marché. Il est disponible autour de 90€.Il ne reste plus qu'à piocher dans la liste en fonction du budget que vous voulez mettre dans ce premier équipement ! Le combo Philips HUE White + thermostat Nest + détecteur de fumée Nest vous reviendra ainsi à 477€ environ, tandis qu'en préférant les ampoules Yeelight + thermostat Netatmo + caméra de surveillance Logi Circle 2 filaire, vous ne débourserez pas plus de 450€.La liste de produits présentés est évidemment loin d'être exhaustive. Unecomplète s'agrémentera volontiers d'un système de volets roulants connectés, de chauffages intelligents et d'une box domotique centralisée. Mais on entre là dans des budgets bien différents...Quoi qu'il en soit, la domotique a un coût qui peut être échelonné sur plusieurs étapes. En franchissant ces étapes intelligemment, il est possible de commencer à profiter d'une maison connectée en douceur tout en conservant une parfaite compatibilité des modules à terme. Vous commencez à équiper votre maison selon vos premiers besoins, et vous avancerez progressivement dans l'équipement.Et vous, disposez-vous déjà d'objets connectés chez vous ? Lesquels ?