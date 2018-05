VivaTech : Seedia, des bancs solaires pour la ville de demain

Les installations se multiplient en Pologne

Modifié le 25/05/2018 à 16h26

Un constat simple a frappé les ingénieurs de Seedia : les villes manquent cruellement de bancs dans les espaces publics, tout comme elles manquent de stations de recharge pour smartphone. C'est donc tout logiquement que Piotr Hutubowics et Artur Racicki ont lancé, en 2017, leur premier banc connecté.Mais parce que la ville de demain se doit d'être verte et responsable, ils ont voulu ce banc solaire. Leur produit dispose donc non seulement d'une recharge via USB, mais fournit également un hotspot Wi-Fi - le tout alimenté par énergie solaire.Disposant de quatre modèles distincts, Seedia entend bien révolutionner les espaces urbains, tout en s'adaptant à l'environnement où ils sont installés., leur produit le plus simple dispose déjà de la fonction Hotspot et recharge via énergie solaire. La gammes'adjoint de plusieurs racks permettant d'y déposer son vélo. Les bancset, eux, disposent de nombreuses LED qui projettent une lumière colorée s'adaptant parfaitement à l'environnement dans lequel ils sont disposés.Plusieurs villes polonaises, comme Utska ou Gostynin, ont déjà été séduites par les produits de la start-up. En mars dernier, Seedia a rejoint le programme Orange Fabinitié par la branche polonaise du géant français. Un joli tremplin pour cette jeune pousse dont on va probablement entendre parler en dehors des seules frontières polonaises.