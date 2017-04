Un modèle mathématique de machine à voyager dans le temps

Un modèle mathématique confirme la possibilité du voyage temporel

Comment fonctionne le TARDIS de Tippett et Tsang ?

Modifié le 28/04/2017 à 13h57

Si on est loin de pouvoir construire une véritable machine à voyager dans le temps, le professeur Ben Tippet et son collègue David Tsang semblent avoir fait un pas de plus vers un véritable moyen de traverser les âges.Ben Tippet, spécialiste de la théorie de la relativité d'Einstein à l'université de Colombie Britannique au Canada, et David Tsang, astrophysicien à l'Université du Maryland aux Etats-Unis, ont développé ce qui pourrait être le premier modèle mathématique rendant possible le voyage temporel. Ils l'ont appelé "". Les fans de science-fiction et, en particulier, de la série, auront reconnu la référence : l'acronyme de ce modèle mathématique est TARDIS.Pour concevoir ce modèle mathématique, les chercheurs ont changé la vision de l'espace-temps : en général, on regarde l'espace temps en trois dimensions auxquelles on ajoute une quatrième, le temps ; dans leur modèle, les quatre dimensions sont simultanées et indivisibles.Il faudrait demander au Docteur si son TARDIS à lui fonctionne de la même manière, mais celui des deux chercheurs paraît "assez" simple.La théorie de la relativité nous apprend que l'espace-temps est recourbé, en particulier autour d'objets ayant une masse très élevée. C'est ce qui explique la gravitation planétaire. La machine imaginée par les deux chercheurs va plier l'espace-temps en une sorte de cercle (alors qu'il est linéaire en temps normal) pour les passagers. Ils se retrouveraient alors dans une sorte de bulle spatio-temporelle capable de faire voyager ce qu'elle contient en suivant ce cercle.La machine doit alors atteindre une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui est mathématiquement possible selon les chercheurs, et le tour est joué : les passagers sont en mesure de remonter le temps.Seul souci, mais pas des moindres : la conception de la machine. Elle nécessiterait des matériaux dits "exotiques" qui ne sont pas composés de la même matière que la matière ordinaire. Pour l'instant, ils n'existent qu'en théorie, mais personne n'est parvenu à les créer ou à les découvrir.