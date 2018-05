Fortnite : quelles nouveautés pour la saison 4 ?

Un changement de paysage

De nouveaux objets, pour une nouvelle saison

Modifié le 02/05/2018 à 16h31

Cette nouvelle saison était très attendue par les joueurs, qui espéraient des changements de carte et d'objets. Quelques craintes étaient présentes.En levant les yeux au ciel, on pouvait apercevoir une météorite menaçant le paysage deet se dirigeant droit sur la carte. Epic Game s'amusait à lancer despour alimenter les rumeurs. Ce qui a plutôt bien fonctionné, puisque l'imagination des joueurs s'est enflammée ces dernières semaines. La question présente dans l'esprit de tous est la suivante : quel sera l'impact qu'elle aura sur l'environnement du jeu ? De nombreux joueurs redoutaient que la météorite change à jamais la composition de la carte une fois celle-ci écrasée. Une autre rumeur inquiétait encore plus les joueurs : les indices donnés par le studio laissaient penser que la destruction de la zone la plus fréquentée,, était à prévoir.La météorite s'étant écrasée, les joueurs ont pu s'apercevoir de la supercherie. Les nombreux indices donnés par Epic Game étaient pour la majorité faux et ce n'est pasqui a été rasée, mais une autre zone. Après l'impact, un énorme cratère a pris sa place et on peut désormais voir un bâtiment installé au centre.La manière avec laquelle le studio américain a amené la modification de la carte grâce à la théâtralisation de l'évènement est intéressante. En effet, il aurait pu se contenter de faire juste une mise à jour. Epic Game a profité de la météorite pour introduire dans le jeu un nouvel objet qui donnera l'impression au joueur d'être sur la lune, la pierre antigravité, et donner de nouvelles possibilités de gameplay aux joueurs.D'autres nouveautés ont été ajoutées. Pour ceux qui achètent la passe de combat, une nouvelle série de quêtes est disponible «». La première partie commence avec cinq quêtes et une mission principale. Le joueur a pour objectif de rejoindre Lok et Grincheux dans leur enquête sur la comète et ainsi recruter une nouvelle équipe de super héros. En plus de tout ce qu'apporte la nouvelle mise à jour, elle est aussi très complète au niveau des correctifs et modifications (interface, jouabilité, bugs, etc.). Par exemple, les PV des survivants ont été augmentés de 40 %, pour permettre aux joueurs les sauver plus facilement lors des situations difficiles.La saison 4 promet de belles choses et réserve sans doute d'autres surprises. Toute la description des changements et nouveautés apportés par la saison 4 se trouve sur le site du jeu.