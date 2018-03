30 noms du jeu vidéo s’allient contre les comportements toxiques

Apprendre de leurs erreurs

Pas de mesure concrète

Modifié le 23/03/2018 à 15h49

30 entreprises vont ainsi former l'Alliance pour le Fair Play, afin de mettre en place de nouvelles stratégies plus efficaces.Cela fait des années que les développeurs de MMO ou de MOBA tentent de lutter contre les comportements négatifs de certains joueurs ou d'en limiter leurs effets, sans pour autant parvenir à des résultats probants. Riot Games et sa licence League of Legends sont notamment pointés du doigt pour avoir réuni l'une des communautés les plus toxiques des jeux en ligne. La compétition, placée au cœur de ce jeu, est l'un des facteurs mis en avant pour expliquer de telles attitudes. Avec des systèmes de signalement et la possibilité de masquer les messages des joueurs, l'entreprise américaine a réussi à limiter les dégâts, mais n'a pas répondu au problème jusqu'à présent.Après de tels échecs, 30 développeurs ont alors décidé, lors du Game Developers Conference 2018 à San Francisco, de fonder une Alliance pour le Fair Play. Riot, Blizzard, Activision ou encore Epic Games seront les têtes d'affiche de ce projet et auront pour mission de mettre en commun leurs erreurs et leurs recherches pour combattre efficacement les attitudes toxiques. Le but serait de comprendre les problèmes sous-jacents et d'établir un ensemble de normes de comportement pour les entreprises de l'alliance, mais aussi aider pour les nouveaux développeurs.Lane dispose pour l'instant que d'un site web et les discussions entre les entreprises n'ont pas encore mené à des prises de position sur le sujet. Les développeurs doivent encore définir ce qu'est un « bon comportement » et faire face à l'épineux problème de la liberté d'expression. Ils ne souhaitent pas ainsi que des règles rigides viennent condamner certaines interactions entre des amis proches qui s'envoient des piques par exemple.Les entreprises espèrent alors profiter de ces discussions pour créer une émulation entre développeurs, mais aussi avec les plateformes de streaming, en partie responsables de certains comportements. Twitch avait notamment été critiquée pour avoir laissé un streamer toxique comme Tyler1 devenir une star de la plateforme et donner un mauvais exemple pour la communauté.