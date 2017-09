Nintendo Switch : un bundle collector avec Super Mario Odyssey

Le plein de Super Mario Odyssey pour fin octobre !

Modifié le 14/09/2017 à 13h50

Hier soir, Nintendo a diffusé un tout nouveau rendez-vousà ses fans. Un programme d'une cinquantaine de minutes environ, qui a permis au groupe nippon de revenir sur les titres Nintendo 3DS et Switch à venir dans les prochains mois. L'occasion notamment de découvrir l'arrivée desur NEW 3DS, mais aussi d'un nouveau Mario Party regroupant les 100 meilleurs mini-jeux de la saga.Sur Nintendo Switch, l'accent a été mis sur Xenoblade Chronicles 2, qui arrive le 1er décembre, mais aussi sur les déjà disponibles ARMS et Splatoon, sans oublier bien sûr Super Mario Odyssey. En effet, une longue vidéo a permis d'en apprendre davantage sur ce titre très attendu, Nintendo n'hésitant d'ailleurs pas à spoiler allègrement les différents niveaux du jeu, à un peu plus d'un mois de la sortie du jeu maintenant.Le géant nippon a également révélé quelques nouveaux détails concernant ce Super Mario Odyssey, tels que la présence d'un mode Photo plutôt réussi. On pourra également profiter de divers défis, avec la possibilité de se connecter en ligne pour visualiser son classement par rapport aux joueurs du monde entier. Mais Nintendo a également profité de l'occasion pour officialiser un pack très attendu.Ainsi, dès le 27 octobre prochain, Nintendo proposera en boutiques un nouveau bundle Nintendo Switch, qui regroupera la console, ainsi que le jeu Super Mario Odyssey. Tout cela sera proposé au sein d'un packaging redessiné pour l'occasion, ce qui ne manquera pas de rappeler quelques souvenirs à certains, avec les packs Super Nintendo + Super Mario World, la Wii Rouge + Mario 30ème Anniversaire, ou encore la 3DS + Super Mario 3D Land. Un bundle qui proposera également des Joy-Con de couleur « Rouge Mario » nous promet-on. A noter que le jeu sera proposé en version digitale, et non en cartouche. Dommage...Enfin, Nintendo a pensé à tous ceux qui utiliseront leur Switch en version nomade, avec une nouvelle sacoche de transport officielle, elle aussi à l'effigie de Super Mario Odyssey. A noter que cette dernière sera incluse dans le bundle détaillé plus haut... mais uniquement au Japon et aux Etats-Unis.