Youtube peine à modérer ses chaînes après le drame de Parkland

Des vidéos et des chaines interdites par erreur ?

Youtube : des modérateurs trop zélés ?

Modifié le 01/03/2018 à 11h43

Dans le lot, des chaînes et des vidéos "pro-armement" mais pourtant conformes aux règles de publication de Youtube, ont été suspendues ou interdites par erreur.Une politique de modération plus ferme et réactive : c'est ce que les annonceurs avaient réclamé à Youtube l'an dernier, reprochant à la plateforme de partage de vidéos de laisser passer des vidéos contraires au droit ou à la morale, et surtout, aux règles de publication sur Youtube.Mais l'arrivée de quelques 10.000 nouveaux modérateurs au sein des équipes de Youtube a eu des conséquences délétères ces derniers jours. Au lendemain du drame de Parkland, en Floride (le massacre de 17 élèves et professeurs par un ancien élève),. Des milliers de vidéos jugées contraires aux règles du site ont été supprimées, ainsi que les chaînes Youtube de certains de ceux qui les avaient diffusées ou repliées.Le problème, c'est que dans le lot, des vidéos d'opinion, essentiellement en faveur du droit et usage des armes en vigueur aux Etats-Unis, ont été également retirées, tout comme des chaînes qui respectent la charte éditoriale du site.Les signalements massifs des utilisateurs de la plateforme ? Ou encore, l'intervention humaine de modérateurs récemment recrutés ?Youtube aurait en tout cas reconnu que certaines suppressions de vidéos et suspensions ou interdictions de comptes auraient été réalisées abusivement. Plusieurs des chaînes interdites ou bloquées ont d'ailleurs retrouvé leurs droits initiaux de publication ces dernières heures.