Des Gifs en HD grâce à Gfycat et l’IA

Une IA pour améliorer la qualité de vos Gifs

Comment l'IA va-t-elle améliorer les Gifs ?

Modifié le 26/12/2017 à 13h36

Les Gifs sont devenus partie intégrante des réseaux sociaux et des blogs et ils sont de plus en plus utilisés. Seul souci : la qualité des images laisse parfois à désirer.Si vous en avez marre des Gifs de qualité médiocre, le site Gfycat, qui permet justement de créer ses propres Gifs, a la solution : une IA. Ou plutôt trois IA, comme le signale le 13 décembre 2017 le site TechCrunch qui a pu interroger Richard Rabbat, PDG de Gfycat. L'objectif est d'améliorer la qualité des Gifs pour les rendre plus agréables. Il faut dire que les Gifs ultra-pixelisés font parfois mal aux yeux.Pour ce faire, Gfycat a développé une Intelligence Artificielle qui s'occupe d'améliorer les Gifs sur trois niveaux. Puisque Gfycat, comme son nom l'indique, aime tout particulièrement les chats, les trois instances de cette IA s'appellent à chaque fois avec un nom de chat : Project Angora, Project Maru et Project Felix.Déjà disponibles sur le site Gfycat, ces trois outils vont permettre de faire des Gifs plus beaux et mieux référencés.La partie la plus importante est sans aucun doute Project Angora : l'IA va rechercher sur Internet la source de la vidéo utilisée pour le Gif et va récupérer la version HD de l'extrait. De quoi fortement améliorer l'image et donc la rendre plus agréable.Ensuite, c'est au tour de Project Maru de prendre la main : là il s'agit d'une IA qui utilise la reconnaissance faciale pour mieux tagguer les Gifs, notamment ceux ayant des célébrités.Enfin, Project Felix se charge d'améliorer les phrases intégrées aux Gifs pour les rendre plus lisibles et mieux placées, notamment en les faisant apparaître au bon moment.Gfycat pourrait ainsi révolutionner le mode des Gifs : si l'entreprise, bien moins importante sur Internet que le leader du secteur Giphy, réussit à faire de ses Gifs HD un standard, l'ensemble des sites concernés devront s'adapter. Et les Gifs de mauvaise qualité pourraient tout simplement disparaître et n'être plus utilisés qu'avec un peu de nostalgie.