Trump président, Archive.org veut fuir au Canada

Un appel aux dons lancé pour la version canadienne d'Archive.org

Modifié le 30/11/2016 à 12h37

Basé aux Etats-Unis, le projet Archive.org a publié un post sur son blog officiel, le 29 novembre 2016, dans lequel il présente sa volonté de créer un doublon au Canada. Et il en appelle à la générosité des internautes.Le site Archive.org ne cache pas les raisons fondamentales qui le poussent à se lancer dans ce nouveau projet de l'autre côté de la frontière : l'élection de Donald Trump en fait partie. Le nom du président des Etats-Unis n'est pas explicitement cité, mais la phrase «» ne laisse pas place au doute.Archive.org craint que Donald Trump et son futur gouvernement ne changent les lois, de sorte que le projet soit rendu tout ou partiellement inaccessible pour les internautes. Afin d'éviter cette catastrophe, Archive.org veut donc déménager. Ou plutôt se dédoubler.Archive.org se compare à la librairie d'Alexandrie, dont la destruction par un incendie a entraîné la perte de textes uniques de la Grèce antique. C'est pour éviter que cela ne se reproduise qu'Archive.org veut déménager au Canada où, bien évidemment, tous les changements que Donald Trump pourrait faire à la législation américaine concernant Internet n'auraient pas d'incidence.Mais le projet, de l'aveu même du site, «». Le site ne gagne pas d'argent et le projet vit sur les dons des internautes. Pour ce nouveau projet, il est donc logique qu'Archive.org veuille aussi faire appel aux dons à cette adresse : https://archive.org/donate/