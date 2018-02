Un CAPTCHA qui bannit les humains et accueille les bots

Un anti-CAPTCHA bien flou

Rien à gagner, sinon des félicitations

Modifié le 09/02/2018 à 16h13

Ils sont partout, et de plus en plus complexes : les CAPTCHA, ces protections anti-bots qui vous demandent de cliquer sur des images contenant un certain objet ou de retranscrire un mot déformé pour prouver que vous êtes bien un être humain. Ils sont généralement présents lors des paiements en ligne, des créations de comptes ou des validations de formulaires.Par pur esprit de contradiction, l'artiste, Danjan Pita de son vrai nom, a inversé le principe du CAPTCHA en créant. Sur cette page web, un CAPTCHA d'un nouveau genre vous présente 9 vignettes et vous demande de cliquer sur celles représentant des enfants, des hand-spinners, des chiens et même - parfois - des pénis. Les variantes sont accessibles en rafraîchissant la page.Ce CAPTCHA se distingue de ceux que vous avez l'habitude de croiser : vous n'arriverez pas à le passer. Chaque vignette est tellement floutée qu'il est impossible de distinguer le contenu de l'image, réduit à un dégradé coloré. En annonçant la mise en ligne de son CAPTCHA anti-humains, Damjanski s'attendait à ce que certains internautes tentent par tous les moyens de réussir le test.Il n'avait pas tort : ce dernier est l'objet, depuis quelques jours, de discussions à bâtons rompus sur Reddit. Certains participants affirment avoir déjoué le CAPTCHA, et une petite communauté de programmeurs a mis au point des bots dédiés à sa résolution. Pour relancer son intérêt, Damjanski et deux de ses amis ont renforcé l'épreuve en introduisant de nouvelles variables, comme des algorithmes de floutage différents. Si vous réussissez, le trophée est symbolique : des mots de félicitations sur votre qualité de robot, et le droit de voir votre IP figurer dans le livre d'or du site.