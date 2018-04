Bon plan : l'adaptateur TaoTronics transmetteur / récepteur à 25€ au lieu de 36€ avec le code H5CNXCXO

Le petit code qui fait du bien

Un outil multifonction

Modifié le 26/04/2018 à 14h33

Avec une ristourne de 30%, ce premier bon plan de la journée vous permettra d'acquérir cet adaptateur Bluetooth deux en un de chez Taotronics à 25 euros au lieu de 36 euros, pour peu que vous utilisiez le code promotionnel H5CNXCXO lors de la validation de votre panier.Amazon oblige, vous pourrez bénéficier de la livraison en un jour, et vous faire livrer en point de collecte si vous le souhaitez.Cet adaptateur Bluetooth deux en un de chez TaoTronics est une aide précieuse pour tous système audio. Branchez-le à votre TV, et vous pourrez utiliser ses fonctionnalités multicanaux pour y relier deux casques ou enceintes en Bluetooth. Reliez-le à votre chaîne stéréo, et vous pourrez y streamer la musique de votre téléphone très simplement.Grâce à la technologie AptX Basse Latence contenue dans ce boitier, vous obtiendrez un décalage minimum entre l'image et le son diffusé dans les casques, afin de profiter de vos films dans les meilleures conditions. Enfin, ses prises optiques (TOSLINK) et 3,5mm (AUX et RCA) offrent une grande flexibilité quant au choix des entrées et sorties, pour que chacun puisse l'adapter aux besoins de son installation audio.