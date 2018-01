Green Tech : notre sélection de produits high-tech & écologiques !

Hydrao Shower First : un pommeau pour contrôler sa consommation d'eau

Parrot Pot : un pot de fleurs au service de la santé des plantes

Station météo Netatmo : l'assistant de mesure de la qualité de l'air

Aube : le purificateur d'air connecté et lumineux

Eugène : le boîtier connecté qui vous aide à trier vos déchets

Modifié le 05/01/2018 à 12h18

Une bonne partie d'entre nous essaye, à son échelle, d'êtreet de préserver l'environnement. Tri sélectif, économie d'énergie et changement des habitudes de consommation sont autant de petits gestes éco-conscients, que certains objets connectés peuvent aider à développer facilement.Alors pourquoi ne pas en profiter ? Voici une petite sélection - évidemment non exhaustive - de produits et services connectés pour vous aider à passer à laMême sous la douche, on trouve des objets connectés !Simple d'installation et d'utilisation, ce pommeau se visse directement sur le tuyau et permet de faire des économies d'eau en surveillant votre consommation de façon plutôt ludique : grâce à des petites LEDs colorées, il change de couleur en fonction du nombre de litres d'eau consommés durant la douche !Le constructeur a prévu des réglages de base, mais il est possible de définir ses propres paramètres de consommation. Vous pouvez même choisir les couleurs associées à chaque palier.La configuration et le suivi de la consommation s'effectuent via l'application Hydrao Smart Shower, disponible sur iOS et sur Android Commercialisé par une PME grenobloise, Hydrao a reçu cette année deux prix CES Awards.Idéal pour sensibiliser les plus jeunes !Voici un petit objet qui plaira tout particulièrement à ceux qui n'ont pas la main verte...Présenté pour la première fois lors du CES 2016 , ce pot de fleur intelligent et connecté est capable d'identifier les besoins de vos plantes selon 4 critères : l'ensoleillement, l'humidité, le taux d'engrais et la température. Si l'un de ces paramètres est défaillant, vous êtes immédiatement alerté sur votre tablette ou votre smartphone, grâce à l'application dédiée disponible sur iOS et sur Android Si vous devez vous absenter quelques jours, le Parrot peut procéder en toute autonomie à l'arrosage de votre plante grâce au programmeet à son réservoir de 2,4 litres qui réagit en fonction des besoins en eau et du degré d'hydrométrie.Alimenté par 4 piles, lepeut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.Ce produit est commercialisé par la marque française Parrot, qui s'engage par ailleurs à planter un arbre dans la région du Tigré (en Ethiopie) pour chaque achat de son Parrot Plant. Un petit geste supplémentaire pour la planète !La que nous avons testée ! ) permet à la fois d'obtenir des données météo telles que les prévisions, la température, l'humidité et la qualité de l'air extérieures, mais aussi d'analyser la qualité de l'air à l'intérieur de votre maison.Cette station connectée permet ainsi de mesurer le niveau de concentration de CO2 et vous alerte lorsqu'il est alors temps d'aérer pour diminuer le taux de dioxyde que vous respirez.Ces mesures et alertes sont directement transmises sur votre tablette ou smartphone par le biais d'une application consacrée et disponible sur l'AppStore et sur le Play Store Pourvue d'un design sobre et soigné, la station Netatmo est composée de deux parties en aluminium monobloc, l'une à placer à l'extérieur et l'autre dans votre domicile.Cetteaide à conserver une bonne qualité et une bonne circulation de l'air dans votre domicile, et de préserver un environnement sain pour le bien-être de toute la famille.La société française Aykow proposepilotable depuis sa tablette ou son smartphone, via Bluetooth Low Energy (compatible iOS et Android).En forme de cube discret et élégant, il trouve parfaitement sa place dans la maison ou même la voiture. Absolument silencieux, il peut être utilisé même lorsque vous dormez.Sans filtre, ne générant aucun gaz ou autre polluant et ne consommant que très peu d'énergie, ce purificateur d'air ne nécessite ni entretien ni maintenance.est disponible avec ou sans connexion Bluetooth.Quand on parle d'écologie, on pense souvent au tri sélectif. La petite startup française Uzer s'est lancé un vrai défi : le mettre à la portée de tous. Et leur projet a été baptisé du prénom de l'inventeur de la poubelle : Eugène ! On avait déjà parlé de ce petit outil bien pratique en septembre dernier, à l'occasion du Prix Startup Fnac/Darty.Une fois fixé au mur à proximité de la poubelle, ce boîtier connecté au Wi-Fi de votre domicile scanne le code-barres du produit au moment où vous le jetez. Eugène vous indique alors dans quel bac jeter le produit.Ludique, il vous récompense en vous attribuant un système de points échangeables notamment contre des bons de réduction sur certains produits ou même contre des dons à des associations.Le boîtier Eugène permet, en outre, d'analyser et de suivre la consommation de vos produits (en affichant les informations nutritionnelles de ce que vous mangez) mais aussi, grâce à une inter-connectivité avec des e-commerçants alimentaires, de préparer votre liste de courses sur votre smartphone ou votre tablette (compatible iOS et Android ).