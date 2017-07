Acheter sur Back Market : conseils & infos pratiques

Article sponsorisé

Modifié le 03/07/2017 à 10h56

Lancé en 2014, Back Market est une plateforme de vente dequi a la particularité de mettre directement en relation clients et vendeurs-reconditionneurs certifiés. Cette place de marché propose des produits high-tech (, informatique, photo...), électriques et électroménagers vérifiés et expertisés par des usines defrançaises et européennes, partenaires du site. Les objets sont de seconde main, mais 100% fonctionnels et en bon état. Et surtout, ils sont vendus en moyenne de 30 à 50% moins chers que le prix public constaté !, informatique, son, TV, photo, consoles, petit et gros électroménager... Back Market propose une large gamme de. Déjà utilisés, ces objets ont été retournés pour diverses raisons, puis pris en charge dans des usines spécialisées où des experts leur ont fait subir une batterie de tests. Au besoin, ils ont été réparés, certaines pièces ont été changées. Au final, ce sont des produits entièrement remis à neuf, disponibles à la vente à un prix défiant toute concurrence !Des filtres de recherche spécifiques, basés sur l'état du produit, sont proposés : shiny, argent, Stallone... « Shiny » désigne un objet en parfait état, comme neuf ; en « argent », votre produit comporte de légères marques d'usure (légers chocs, micro-rayures...) visibles sur des parties peu exposées ; enfin, les « Stallone » n'ont peut-être pas fait le Vietnam, mais leur utilisation antérieure a laissé quelques traces. Logiquement, les prix des appareils varient en fonction de leur état, un critère de choix important. Un exemple : L' iPhone SE 16 Go version « shiny » vous coûtera 299 € ; sa version « argent », 280 € ; et la version « Stallone » est à 279 €.Vous avez trouvé le produit de vos rêves ? Payez en ligne par carte bancaire exclusivement (transaction sécurisée via Secure 3D). Les délais de livraison sont systématiquement indiqués sur les fiches produit. En moyenne, comptez 48 heures (2 jours ouvrés) pour recevoir votre produit chez vous. Attention : selon le reconditionneur, les frais de livraison peuvent varier !Vous avez, conformément à la loi, 14 jours pour changer d'avis. Si finalement vous ne voulez plus de votre, vous pouvez le retourner à l'usine. Le reconditionneur vous remboursera dans les 7 jours ouvrés par virement sur votre compte bancaire ou sur votre porte-monnaie virtuel Back Market.Les produits sont tous garantis minimum 6 mois contre les pannes dans le cadre du « Trustpack » que le e-commerçant inclut gratuitement pour chaque achat ; une garantie qui peut s'étendre à 12 mois si vous souscrivez à l'option « Trustpack + » à 14,99 €. Et de nombreuses autres fonctionnalités sont là pour vous rassurer avant de craquer sur Back Market : avis clients, contenu du check-up produit ou encore certification Trusted Shops, accordée aux marchands de confiance.Bien sûr, le rapport qualité-prix reste le premier motif d'achat pour les consommateurs de! Back Market se démarque néanmoins de la concurrence par une gamme de produits très large. Une variété rendue possible par un travail avec plus de 70 usines spécialisées dans le reconditionnement d'appareils high-tech et électroménagers en France.Vous pouvez également profiter des « bons plans » : ce sont les objets les moins chers de leur catégorie, regroupés sur une page spécifique (vous ne pouvez pas la rater, elle est signalée en rouge en haut à gauche de l'écran d'accueil !) pour faciliter votre recherche. Leurs petits prix ne sont pas forcément synonymes de mauvais état : bien souvent, il s'agit tout simplement de modèle de générations antérieures...Pas de programme de fidélité pour le moment, mais la possibilité de devenir un acteur de cette économie circulaire en proposant vos propres produits à la revente : pour l'heure, ce sont lesqui sont concernés en premier lieu. Pour cela, rendez-vous tout en bas du menu « Tous nos produits » sur la gauche de votre écran, et cliquez sur « Revendre un appareil ». Vous devrez ensuite remplir un formulaire décrivant l'objet et donner des infos précises sur ses spécifications et son état. Une estimation de prix de rachat vous est ensuite donnée. Si l'un des reconditionneurs partenaires est intéressé par le modèle que vous proposez, vous pourrez l'envoyer (sans frais), et l'usine validera votre description sous 5 jours. Vous serez alors payé. Un système simple qui vous permet par exemple de recycler unmême endommagé, puisque des composants internes peuvent être intéressants à récupérer par les usines deEnfin, le gros point fort de Back Market reste le service client : une FAQ bien remplie, la possibilité de poser votre question par e-mail ou par téléphone si celle-ci n'y est pas abordée, ou encore la possibilité de contacter le vendeur-reconditionneur en direct.