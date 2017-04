Hand Spinner : quel est cet objet venu tout droit des USA ?

Un petit gadget qui nous vient des USA !

Le hand spinner, un anti-stress discret ...

... et vraiment pas cher !

Modifié le 28/04/2017 à 15h12

Retour sur cet accessoire (presque) indispensable aussi appeléComme beaucoup d'accessoires, leprovient des USA ... mais pas que ! Si le premier brevet a été déposé par Catherine Hettinger, elle a probablement été inspirée des techniques de méditation ancestrales des Tibétains et plus particulièrement de la «». Cette bague particulière se compose de deux parties : l'une des deux peut être tournée de façon à occuper les mains et à calmer l'esprit.Nul doute que les créateurs dese sont inspirés de cette technique de méditation !Le véritable intérêt d'unréside dans sa capacité à vous occuper les mains. Finies, les heures passées à vous ronger les ongles ou à faire tourner votre stylo au risque de le faire tomber sur votre bureau. Sans faire (trop) de bruit, il tournera entre vos doigts sans même que vous ne vous en rendiez compte. Vous pouvez même le poser devant vous et le regarder tourner !Mieux encore : puisqu'il se glisse facilement dans la main et occupe les doigts... il peut aider ceux qui fument à arrêter. Pour se déshabituer du geste, au lieu de prendre une cigarette, les fumeurs peuvent facilement attraper leuret le faire tourner pour s'occuper. Ceci ne réduira pas l'envie de nicotine, mais peut être un outil intéressant pour ceux qui fument et auraient du mal à garder leurs mains inactives !Mais ce n'est pas sa seule vertu : c'est aussi un très bon anti-stress, qui vous permettra de vous concentrer et de vous calmer en toute circonstance. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est particulièrement apprécié de ceux qui travaillent dans un open-space et cherchent à se focaliser sur une tache sans embêter leurs voisins !Si aucune véritable étude n'a été faite, ceux qui ont testé unsont unanimes : ce petit gadget discret est très agréable à utiliser. La plupart des personnes le prennent sans même s'en rendre compte et le font tourner de façon totalement machinale. La plupart des modèles sont d'ailleurs suffisamment petit pour être mis dans une poche : vous pourrez donc l'utiliser en attendant l'ascenseur, dans les transports en communS'ils font un carton, c'est aussi parce qu'ils sont très peu chers. Comptez entre 2 et 10 euros pour la plupart des modèles, sachant qu'existent des dizaines de hand spinners différents . Le tarif peut donc varier selon les couleurs mais aussi selon les matériaux utilisés.Pour choisir et acheter un, il est justement important de prendre en compte les matériaux. En fonction du métal utilisé pour le créer, des roulements mais aussi des poids, votretournera plus ou moins longtemps ! Gardez bien à l'esprit que plus les poids seront lourds, plus il tournera longtemps, mais aussi qu'un centre en céramique permettra une rotation longue. La plupart promettent une durée d'une minute, mais certains peuvent dépasser les deux minutes.Au-delà de cette caractéristique technique, vous pouvez vous concentrer sur le visuel du. Certains sont très colorés, d'autres futuristes voire luisants dans la pénombre !