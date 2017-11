Assurances : applications mobiles, un panorama des offres

Les indispensables : les fonctionnalités de base de gestion des contrats et des sinistres, le cœur du métier d'assureur.

les fonctionnalités de base de gestion des contrats et des sinistres, le cœur du métier d'assureur. Les pratiques : des services qui dépannent et simplifient la vie des usagers.

des services qui dépannent et simplifient la vie des usagers. Les spécifiques : faisant souvent l'objet d'applis à part entière, ce sont des propositions et des services annexes qui s'adressent parfois à une clientèle très spécifique.

Les services indispensables

La gestion des contrats

La gestion des sinistres

Les services pratiques

Aide et assistance

Les services spécifiques

MMA, la sécurité routière avant tout

MGEN, trouvez votre voix !

MACIF, au service des jeunes actifs

MATMUT, simple et clair

Allianz, une approche client futée

AXA France, pratique

MAIF, sur tous les fronts

Soyons francs : notre assureur, on n'y pense pas tous les jours... En temps « normal « (hors sinistre, frais de santé, besoins ponctuels...), on n'a pas vraiment besoin de consulter sa compagnie d'assurance, contrairement à nos comptes en banque. Il a donc fallu aux assureurs se rendre indispensable, en répondant aux attentes des consommateurs !Les applis mobiles développées par les assureurs pourraient se catégoriser en trois familles :, habitation, scolaire, professionnelle, assurance vie, voire comptes bancaires : l'application mobile globale de votre assureur vous permet d'accéder à tous vos contrats afin d'avoir en permanence accès à l'ensemble de vos prestations.Cette appli comprend en général : des alertes et notifications en temps réel en cas de remboursement, le téléchargement d'attestations (assurance scolaire, responsabilité civile, auto...), la gestion de vos coordonnées et données personnelles...Pouvoir déclarer en ligne un sinistre, c'est l'un des points fort des. En simplifiant les échanges, ces fonctionnalités évitent de fastidieux envois de courriers, ou encore de devoir se rendre en agence.Les plus performantes vous permettent d'effectuer en urgence une déclaration de sinistre en envoyant simplement la photographie des éléments nécessaire à l'ouverture d'un dossier ; le suivi du dossier s'effectue également via l'appli.On a souvent recours à son assureur dans des situations d'urgence et de panique, et ça, les assurances l'ont bien compris. La géolocalisation vous permet d'être retrouvé pour l'envoi d'une dépanneuse ou d'un réparateur, ainsi que pour lister les professionnels agréés par votre assureur aux alentours.Vous pouvez entrer en relation avec le conseiller le plus proche, même si vous êtes loin de votre cabinet de référence.Les rubriques d'aide et les pas à pas, s'ils ne sont pas vraiment innovants, sont utiles pour s'informer sur les démarches immédiates à réaliser en cas de coup dur. Des listes de numéros d'urgences sont aussi disponibles.Le gros plus de certaines applications ? Une assistance vraiment personnalisée.C'est le cas avecd'AXA France, qui propose un service exclusif de téléconsultation médicale pour ses assurés. Si votre médecin n'est pas joignable ou que vous êtes loin de chez vous, vous contactez via l'appli un médecin-conseil AXA qui se chargera d'évaluer votre problème et de vous conseiller sur la conduite à tenir.Dans le même ordre d'idée, lessont joignables 24h/24 et 7j/7 via l'appli MAIF Vos contrats et services.Attention : on quitte le champ de l'assurance traditionnelle pour entrer dans la dimension des applications de service destinées à des clientèles bien spécifiques. La raison d'être de ces applis ? Fidéliser l'assuré et susciter l'ouverture de nouveaux contrats !ne dispose pas d'application générale de gestion. Mais en revanche, elle ne propose pas moins de 4 applis différentes dédiées à la sécurité routière, dont une spécifiquement adressée aux jeunes qui préparent le BSR (Brevet de Sécurité Routière). Quiz, tests du code de la route, préparation au brevet 125 cm...A noter, l'application Mon Appli Vélo pour les cyclistes, axée performances et sécurité.La(MGEN) a à cœur d'être un véritable partenaire pour ses assurés : ainsi, plusieurs applis e-santé centrées notamment sur la préservation de la voix des enseignants (Vocal'iz et Ma Voix En-Jeu), mais aussi sur la prévention auprès des élèves (Ephotoexpression) sont proposées, en plus de Vivoptim, le programme personnel de prévention santé. Ludique et pratique !Avecqui s'adresse aux 18-30 ans, l'assureur entend accompagner les jeunes actifs dans leurs démarches autour du logement : emménagement, déménagement, changement d'adresse, conseils financiers...vous permet de déclarer un sinistre à partir de votre mobile ou d'une tablette : envoi de la photo du constat amiable et/ou des dommages, auto-complétion des formulaires grâce à vos données client, géolocalisation d'un dépanneur/réparateur, transmission du dossier... Un outil à compléter avec l'appli Assistance Matmut, extrêmement simple à utiliser en cas d'urgence pour joindre un conseiller 24h/24, 7j/7., disponible même si vous n'êtes pas assurés Allianz, vous invite à évaluer votre style de conduite et à simuler les économies que vous réaliseriez sur votre assurance auto en rejoignant Allianz... Des conseils, mais aussi des fonctionnalités comme la localisation de votre voiture stationnée ou encore l'accès rapide à Mondial Assistance en cas de panne ou d'accident en font une appli maline, destinée à recruter de potentiels clients.vous accompagne dans vos déplacements à l'étranger pour faire face aux imprévus. L'appli propose notamment un traducteur de médicaments, un annuaire de professionnels de santé alentour ainsi que la possibilité de joindre un conseiller à tout moment. Attention : vous devez être titulaire d'un contrat d'assurance voyage et loisirs pour en bénéficier !est l'appli de covoiturage de l'assureur. Gratuite, accessible via Facebook Connect, elle s'adresse à tous !8 applis pratiques annexes à son application principale : un écosystème au cœur duquel la MAIF se positionne comme partenaire de tous les instants. Gestion de finances, petites annonces, coach révision concours ou budget auto, assurance deux-roues, accompagnement au premier logement, élaboration d'itinéraires ou encore pédagogie autour des données personnelles sur internet, l'assureur est partout à la fois !Le développement d'applications mobiles a permis aux assureurs d'entrer dans une nouvelle ère : si elles ne suffisent pas forcément à rendre le secteur plus sexy, elles peuvent en revanche se rendre, pour certaines, indispensables. La multiplication des services proposés offre une plus grande visibilité aux compagnies d'assurance, et le fait de pouvoir accompagner les clients au quotidien a renforcé l'aspect sécurisant de leur activité. Bref, elles ont tout à y gagner !