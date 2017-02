Yuka : l’appli qui déchiffre les étiquettes nutritionnelles

A travers des pastilles de couleurs, l'application affiche quels produits sont à privilégier

Yuka analyse les étiquettes pour vous permettre de mieux consommer

La force de Yuka ? Une appli qui vous propose un produit similaire mais meilleur

Modifié le 17/02/2017 à 20h24

La lutte contre l'obésité est l'un des enjeux majeurs de la santé publique en France, mais également ailleurs dans le monde. Si certains optent pour le 100 % Bio ou pour une alimentation végétarienne voire végétalienne, bon nombre de Français ne peuvent guère se passer des aliments industriels. Mais cela ne signifie pas qu'il ne soit pas possible de manger mieux.C'est le principe de l'application Yuka disponible gratuitement depuis le mois de janvier 2017 sur iOS, pour les smartphones Apple, et dont une version compatible Android est d'ores et déjà prévue.Les étiquettes nutritionnelles sont difficiles à déchiffrer pour la majorité des Français et pourtant, elles pourraient jouer un rôle majeur dans l'amélioration de l'alimentation quotidienne de tout un chacun. Ajoutez à cela des ingrédients aux noms incompréhensibles ou inconnus du grand public, surtout lorsqu'il s'agit d'additifs chimiques identifiés par des codes internationaux ou des formules scientifiques, et l'on comprend aisément pourquoi très peu les lisent.se propose de les lire pour le consommateur. L'application utilise la base de données Open Food Facts, qui recense pas moins de 131 300 références alimentaires, leur composition et leurs données nutritionnelles. Lorsque vous scannez un code-barres avec, l'application va reconnaître le produit et vous orienter vers votre choix.Là oùpourrait intéresser une bonne frange de la population, c'est sur la façon qu'elle a de vous permettre de mieux manger. Si vous optez pour une pizza, par exemple, elle ne va pas critiquer votre choix en vous disant «».va justement vous permettre d'assouvir cette envie de pizza (ou de mousse au chocolat, ou de glace...) : l'application va tout simplement vous dire si celle que vous avez choisie est une bonne option au niveau nutritionnel ou s'il y en a une meilleure.Mais, bien évidemment,ne prend pas en compte le prix dans ses propositions : seuls la qualité nutritionnelle, les additifs et la dimension biologique du produit sont utilisés pour lui assigner une note.