Microsoft Solitaire : disponible désormais sur Android et iOS

Attention à l'offre premium

Modifié le 25/11/2016 à 12h04

Depuis sa création dans les années 1990, qui n'a pas au moins une fois lancé une partie de Solitaire ? À l'époque, l'objectif était de familiariser les utilisateurs avec l'interface graphique de l'OS. Notamment, l'utilisation de la souris et la gestuelle du glisser-déposer. La version proposée sur Android et iOS reprend des éléments d'interface du système d'exploitation de Microsoft. Elle est un portage direct de la version Windows 10. C'est cette nouvelle version que Microsoft porte aujourd'hui sur Android et iOS.L'application est complète, avec les 5 jeux de la collection. On peut même synchroniser les statistiques du joueur et surtout la sauvegarde d'une partie en cours pour la reprendre sur un autre appareil.Bon à savoir, à l'installation, l'application propose pendant 30 jours la version premium gratuitement. Mais après ces 30 jours, il faudra payer 1,49 dollars par mois ou 9,99 dollars par an pour continuer à bénéficier de Solitaire Collection en version premium. Le jeu reste cependant totalement gratuit si on accepte l'affichage des publicités.