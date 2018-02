L’UNICEF recherche des mineurs d’Ethereum pour une levée de fonds

Remotiver et rajeunir les donateurs

Vous minez quand vous voulez

Modifié le 09/02/2018 à 15h02

Baptisée(non ce n'est pas une coquille), l'opération permet d'être généreux sans sortir un euro de son portefeuille.La générosité ne va malheureusement pas de soi, et l'UNICEF, comme toutes les associations humanitaires, a de plus en plus de mal à collecter des fonds auprès du grand public. Moins attrayants depuis les récentes réformes fiscales, notamment celle de l'ISF, les dons ont tendance à se faire rare, et la population de donateurs vieillit : 71% d'entre eux ont aujourd'hui plus de 50 ans.Les donateurs sont aussi de plus en plus sollicités et il devient difficile de faire entendre sa cause. Pour remotiver et rajeunir ces donateurs , l'UNICEF adopte donc les nouveaux codes : plutôt que d'envoyer un chèque par la Poste, vous allez pouvoir vous montrer généreux... en laissant tourner votre PC ! L'association organise une vaste collecte de dons « gratuits » générés par votre CPU.s'adresse directement aux 711 millions de gamers à travers le monde, et notamment à la communauté de l'e-sport. Concrètement,est une plateforme qui va agréger la puissance de calcul des CPU de ses membres. Cette puissance va ensuite être employée à miner de l'Ether au profit de l'UNICEF. Plus besoin de donner directement des euros, votre machine se charge de produire la valeur à votre place.La cryptomonnaie ainsi générée ira directement sur le portefeuille de l'organisation onusienne. La blockchain étant totalement transparente, vous pourrez vous-même vérifier le solde. Pas besoin de posséder le PC le plus puissant du monde : quelles que soient les ressources de votre machine, vous pouvez participer. L'UNICEF, en tout cas, compte sur un effet de masse plutôt que sur la puissance de l'équipement des participants. Intéressé(e) ? Rendez vous sur Changers.io pour télécharger le logiciel de minage préconfiguré.