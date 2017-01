Soldes d'hiver 2017 : dates, astuces et bons plans

1. Notre compte Twitter tu suivras

2. Pour les Soldes d'hiver 2017 notre extension tu utiliseras

3. De la touche F5 tu joueras

4. Notre comparateur, tu consulteras

Modifié le 03/01/2017 à 18h49

Comme souvent, il faut faire vite : qui dit soldes dit liquidation de stocks, et donc quantités limitées. Pour être réactif et trouver les bonnes affaires qui vous intéressent, voici nos conseils en 4 étapes :Le meilleur moyen de ne rien louper de ces soldes d'hiver, c'est assurément de suivre nos fil Twitter, qui relaie nos trouvailles à la vitesse du cheval au galop, ou pas loin.Une fois que vous y aurez goûté, difficile de s'en passer, même en dehors des soldes ou du Black Friday. Comme vous pouvez le voir, nous avons fait des heureux :)Vous n'êtes pas sur Twitter, ne souhaitez pas y aller ou vous n'y avez pas accès ? Pas de souci, nous avons une autre solution ! Grâce à, vous pouvez être averti en temps réel de nos meilleurs plans. Ce petit outil vous permet également de comparer en un clin d'œil les prix des marchands.Pas de Twitter, pas d'extension ? Très bien. Dans ce cas, nous allons vous concocter dès le 11 janvier, 8 heures, un récapitulatif des meilleures offres que nous aurons dénichées. Vous n'avez qu'à garder cette page ouverte, et l'heure venue, celle-ci vous offrira un joli résumé de ce qui se passe chez les marchands.Une seule petite chose à faire de votre côté : n'hésitez pas à utiliser le raccourci CTRL+F5 pour rafraîchir le cache de votre navigateur, afin de profiter des derniers produits ajoutés. Simple et efficace !Pour ceux, enfin, qui aurait en tête un produit précis qui n'apparaîtrait pas dans notre service bon plan , vous avez toujours la possibilité de passer par notre comparateur de prix ou accéder directement aux produits en soldes . Ce dernier vous indiquera alors quel marchand vous propose le meilleur prix pour l'article qui vous intéresse, et vous pourrez rapidement voir si ce dernier est, ou non, soldé.Sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes soldes d'hiver 2017 à tous et à vous donner