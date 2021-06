Forza Horizon 5 : météo dynamique, ray tracing, taille de la map et de nombreux détails précisés

Avec Forza Horizon 5, les joueurs pourront arpenter les routes du Mexique. Les développeurs ont promis d'offrir des paysages variés (pics enneigés, déserts, villes, forêts luxuriantes...) et immenses puisqu'il s'agira de la plus grande carte créée à ce jour pour la licence. Playground Games évoque un terrain de jeu dépassant les 100 km², soit environ 1,5 fois plus vaste que celui de Forza Horizon 4 .