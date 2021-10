Valve nous montre les entrailles de la Steam Deck... mais nous déconseille de l'ouvrir !

Dévoilée le plus officiellement du monde le 15 juillet dernier, la console Steam Deck n'est rien que moins qu'un concentré de PC avec, par exemple, une APU Zen 2 / RDNA 2, 16 Go de RAM, un eMMC de 64 Go ou un SSD de 256 Go / 512 Go… Tout ça dans moins de de 30 centimètres de long (298 x 117 x 49 mm) pour 669 grammes.