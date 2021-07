Pour le patron de Valve, le Steam Deck n'est pas concurrent de la Switch

Pour le fondateur et patron de Valve, le Steam Deck n'est pas du tout à mettre en face de la Nintendo Switch. Il ne met pas en doute la proximité de design, évidemment, mais souligne que le public visé par les deux sociétés est nettement différent.

Au cours d'une interview publiée par IGN, il précise : « Je pense que Nintendo fait un excellent travail en ciblant son audience avec un contenu parfaitement adapté. Nous allons proposer quelque chose de différent. Vous venez de le prendre en main, l'ergonomie est plus proche de celle d'un contrôleur haut de gamme, non ? »

Gabe Newell joue ici la carte du premium en soulignant les finitions et l'ergonomie du Steam Deck. Il ajoute que l'on ressent cela « parce qu'il est plus gros et plus volumineux qu'une Switch. Et si nous avons raison, c'est le bon compromis à faire pour le public que nous recherchons. »

Par la suite, Gabe Newell indique que les joueurs « sauront reconnaître l'appareil qui convient le mieux à leur façon de jouer ».