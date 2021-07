Steam Deck : il sera possible (mais non recommandé) d'installer un SSD sur tous les modèles

Jeudi dernier, Valve créait la surprise en annonçant le Steam Deck, un produit à cheval entre un PC portatif et une console de jeux, ressemblant à s'y méprendre à la Nintendo Switch . L'autre surprise, moins appréciable, venait du modèle le moins cher, affiché tout de même à 419 euros, qui dispose d'un disque dur eMMC de 64 Go, là où ses homologues plus onéreux proposent un SSD NVMe.

Interrogé par de nombreux fans à ce sujet, Valve a mis à jour la fiche technique du Steam Deck pour indiquer que chaque modèle est en mesure d'accueillir un SSD. La machine intègre en effet un module m.2 2230, un des plus petits modules de SSD, pour l'heure limité à une capacité maximale de 512 Go.

Il est donc théoriquement possible, même en prenant le modèle le moins cher pour une livraison courant 2022 (la livraison en fin d'année ayant été repoussée, rançon du succès du Steam Deck), d'améliorer son disque dur. Valve a cependant précisé qu'une telle mesure opérée par l'utilisateur final ne serait pas recommandée.

Toujours est-il qu'il s'agit potentiellement d'une bonne nouvelle pour celles et ceux souhaitant s'offrir le modèle le moins cher du dernier projet hardware de Valve.