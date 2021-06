Biomutant : un gros correctif sur PC pour améliorer la stabilité et réduire le "yaourt"

Ce titre ambitieux, développé consciencieusement depuis quatre ans par une équipe d'une vingtaine de personnes, a malheureusement fait l'effet d'un petit pétard mouillé à sa sortie la semaine dernière. Qu'à cela ne tienne, 101 Experiment s'est retroussé les manches et s'est attelé à apporter les correctifs nécessaires invoqués par la communauté.

La mise à jour 1.4 revient notamment sur la difficulté du jeu, que beaucoup considèrent comme trop facile. Ainsi, un nouveau mode de difficulté Extrême a été ajouté. Le mode New Game+ reçoit aussi un changement notable, puisque les compétences de toutes les classes du jeu se voient débloquées, pour toujours plus de puissance.

La zone de tutoriel a été largement remaniée, incluant notamment plus d'ennemis et de changements, ce qui permet d'en améliorer le rythme. Le combat a également reçu son lot de mutations afin de le rendre globalement plus agréable, fluide et cohérent. Enfin, la récupération du butin a été repensée afin de mieux coller à la progression du joueur.