Dying Light 2 sortirait le 7 décembre 2021 d'après une publicité

Comme on l’aperçoit sur les différentes publicités qui habillent VGC, la date du 7 décembre 2021 est clairement mentionnée, tout comme la possibilité de précommander le jeu. Il sera donc disponible sur PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X |S et PC pour les fêtes de Noël.

Bien entendu, nous ne sommes pas à l’abri d’un nouveau report pour le jeu de Techland. Rappelons que Dying Light 2 devait déjà sortir au printemps dernier. Mais gageons que les récentes enquêtes menées en interne et les diverses critiques qui ont été adressées aux directeurs créatifs du jeu encouragent le studio à la prudence concernant les futures annonces autour du jeu.

Quoi qu’il en soit, rendez-vous ce soir à 21 h pour découvrir ce que nous réserve Techland avec son FPS post-apocalyptique.