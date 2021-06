Ghost of Tsushima pourrait recevoir une extension stand-alone dès cette année

Ainsi, l'internaute déclare que Sucker Punch travaille sur un titre nommé Ghost of Ikishima (soit le nom d'une île bien réelle située dans le détroit de Tsushima, au Japon). Il serait question d'une extension en stand-alone. C'est-à-dire que le joueur n'aura pas besoin de posséder Ghost of Tsushima pour y jouer. Le jeu aurait un format proche d'un Marvel's Spider-Man: Miles Morales ou d'un Uncharted: The Lost Legacy .