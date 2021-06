Uncharted 4 prépare sa venue sur PC, Ghost of Tsushima pourrait le suivre

En mai dernier, le constructeur japonais dévoilait officiellement qu'un certain Uncharted 4: A Thief's End allait arriver sur PC . À l'heure actuelle, Sony a déjà porté Horizon Zero Dawn et Days Gone sur nos ordinateurs. Il ne manquait finalement plus que ce cher Nathan Drake pour enfoncer le clou. Il faut dire que PlayStation n'a pas manqué de souligner son envie de voir ses plus grandes exclusivités débarquer sur PC dans un avenir proche.