NVIDIA publie ses nouveaux pilotes graphiques : Diablo 2 Resurrected et Windows 11 au menu

Plus classique, NVIDIA profite de cette nouvelle fournée des pilotes GeForce pour introduire pas mal de « petites nouveautés » et, ainsi, prendre en charge la sortie de certaines des grosses productions à venir. On pense notamment à Diablo II: Resurrected , Far Cry 6, Hot Wheels Unleashed, Industria, World War Z: Aftermath et le MMO New World.

Pas tout à fait un « nouveau » jeu, Alan Wake Remastered est également à l'honneur avec diverses « optimisations » : il est notamment question de lui associer le DLSS dès sa sortie le 5 octobre. Deathloop a de son côté droit au traitement Reflex.

Enfin, NVIDIA évoque de multiples corrections de bugs plus ou moins importants comme cet effet de stuttering relevé par certains joueurs de Watch Dogs Legion lorsque le resizable-BAR est activé. Dans le cas de Battlefield V c'est un crash lié à l'association DirectX 12 / HDR qui trouve sa solution, et diverses autres choses encore.