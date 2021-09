Nintendo Switch : 4 ans après sa sortie, les appareils Bluetooth enfin supportés

L'objectif, en activant cette possibilité de connecter ses appareils audio sans fil, est évidemment d'apporter plus de confort aux joueurs et joueuses. Mais le résultat est-il là ? Nous le verrons à plus grande échelle lorsque les retours se feront plus nombreux, mais il est déjà fait mention sur les réseaux sociaux de problèmes de communication en fonction des appareils, d'input lag plus ou moins conséquent, de latence audio (mais Nintendo avait prévenu) ou encore d'interférences entraînées par le périphérique sur les manettes. C'est justement pour la fragilité de la communication Bluetooth sur sa console portable que Nintendo n'avait pas activé la connexion d'appareils sans fil externes plus tôt.