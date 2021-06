Le MOBA Pokémon UNITE arrive sur Switch et mobile cet été

Ainsi, Pokémon UNITE débarquera sur Nintendo Switch dès le mois de juillet et sur mobile à partir de septembre. Rappelons que le jeu optera pour un modèle économique en free-to-start. Il sera donc au départ jouable gratuitement avant de demander à l'utilisateur de payer pour poursuivre l'aventure. De plus, la progression sera commune à tous les supports. Il sera donc possible de reprendre sa partie Switch sur mobile, et inversement.



Ces prochains mois seront chargés pour The Pokemon Company avec le lancement des versions Diamant Étincelant et Perle Scintillante le 19 novembre puis de Légendes Pokémon : Arceus le 28 janvier 2022. Tous sortiront bien évidemment sur Nintendo Switch.