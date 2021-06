Game & Watch The Legend of Zelda : nouveau carton assuré pour Nintendo à la rentrée ?

Dans le cadre de son récent Nintendo Direct, le groupe nippon a tenu à donner des nouvelles du prochain Breath of the Wild, mais a également tenu à officialiser une nouvelle… Game & Watch ! En effet, après l'édition

Game & Watch Super Mario Bros en fin d'année dernière, c'est The Legend of Zelda qui va avoir droit à sa version de poche le 12 novembre prochain.

Pas de surprise, il s'agira d'appliquer la même formule, avec toutefois ici un total de trois jeux issus de la célèbre licence, dont les deux premiers opus sur NES.

On y retrouvera aussi The Legend of Zelda: Link's Awakening, l'opus GameBoy, considéré par de nombreux fans comme l'un des meilleurs épisodes de la saga.