Moins de latence : la manette Xbox One se met à jour avec des fonctions de la manette Xbox Series X

En premier lieu, Microsoft indique qu'au travers de sa dernière mise à jour, elle a intégré la technologie Bluetooth Low Energy. Celle-ci permet logiquement de réduire la consommation de ce protocole sans-fil, mais dans le cas présent, elle améliore surtout la connectivité de la manette.

Elle permet effectivement de l'associer à sa console Xbox bien sûr, mais aussi à un second périphérique Bluetooth, un smartphone par exemple. De plus, l'appairage est très rapide et il sera simple de basculer entre les deux appareils : une double pression sur le bouton de synchronisation et le tour est joué.