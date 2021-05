Xbox Super Saver Sales : notre top 5 des promotions à surveiller

Si It Takes Two vous a conquis ou que vous recherchez simplement une aventure atypique dans laquelle vous lancer avec votre partenaire ou un ami, A Way Out, développé par Hazelight et édité par Electronic Arts, pourrait piquer votre curiosité.

Ce titre atypique, jouable exclusivement en coopération, vous met dans la peau, en écran splitté, de deux détenus, Léo et Vincent, dans leur quête pour s'échapper de prison. Un scénario que Prison Break n'aurait certainement pas renié, tant la mise en scène monte rapidement en puissance et en émotion.

Au-delà d'un gameplay véritablement taillé pour la coopération, où les deux personnages pourront s'entraider, A Way Out pousse le concept de jeu en équipe à son paroxysme. Il sera ainsi possible, entre deux plans savamment calculés (et échouant potentiellement lamentablement), de faire des mini-jeux en coopération façon Puissance 4.

Encore un jeu à garder à l'œil si vous souhaitez vivre une expérience unique avec votre moitié ou ami·e, le tout pour un prix assez attractif.