PS5 : des ventes estimées deux fois supérieures à celles des Xbox Series X | S sur le premier trimestre 2021

La console nouvelle génération de Sony se serait écoulée en 2,83 millions d'exemplaires durant les trois premiers mois de l'année 2021. La Xbox Series X | S, quant à elle, se serait vendue à 1,31 million d'exemplaires sur la même période.

Cela confirme donc une tendance en faveur de la PS5 sur le terrain de la nouvelle génération. Pour l'heure, celle-ci affiche en effet un meilleur catalogue d'exclusivités que sa concurrente. Le remake de Demon's Souls en tête, ainsi que plus récemment Returnal , ont en effet attiré davantage de joueurs.

Les Xbox Series X | S, de leur côté, ne disposent véritablement que de The Medium pour opposer une quelconque concurrence. Ceci et le fait que Xbox se focalise davantage sur son écosystème, incluant le PC et le Game Pass, que sur ses consoles nouvelle génération à part entière.