Un mod de Microsoft Flight Simulator vous emmène faire une visite audio du monde entier

La communauté répond également présente pour fournir un coup de main au projet face au nombre grandissant de propositions qu’ils reçoivent. De plus, BushTalk Radio laisse la liberté aux utilisateurs du mod de créer et de soumettre leurs propres points d’intérêts, plutôt que de simplement indexer les articles qu’il est possible de trouver sur Internet.

Ainsi, lorsque l’équipe de modérateurs reçoit une proposition, qui regroupe un lieu et un script, elle n’a qu’à la convertir en données audio afin qu’elle soit diffusée aux aviateurs qui survolent le point d’intérêt en question.

Aujourd’hui, plus de 8 000 points d’intérêts sont implanté dans BushTalk Radio. Toutefois, l’entrain débordant de Patrick et de la communauté ne s’arrête pas là, puisqu’ils ambitionnent de cartographier tous les endroits du monde qui ont une histoire intéressante à partager et de transposer cette expérience sur d’autres jeux et supports.