Xbox Series X|S : le Dolby Vision HDR se précise, chez les insiders d'abord et demain pour tous

Les Xbox Series X|S seront les premières consoles à recevoir le Dolby Vision. Cette technologie devrait être capable d'offrir des contrastes plus nets et des couleurs plus vives. Aussi, les reflets profiteront d'un rendu de meilleure qualité. Mais une console Xbox seule n'est pas suffisante pour bénéficier de ces avantages puisqu'il faut aussi un téléviseur compatible avec cette norme.