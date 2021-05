Divinity Original Sin 2 : l'excellent C-RPG de Larian Studios est désormais jouable sur iPad

Pour réaliser ce tour de force, Larian Studios précise avoir utilisé les APIs Metal Graphic d'Apple. Le studio belge ambitionnait ainsi que la version iPad de son titre le plus iconique tourne aussi bien que les versions PC et consoles.

Larian Studios indique ainsi que Divinity Original Sin II est en mesure d'offrir sur l'iPad Pro 2018 une qualité graphique similaire à la plus haute proposée sur les autres plateformes. Sur le plus récent iPad Pro M1, il devrait non seulement tourner avec une telle qualité, mais qui plus est à 60 fps constants.

Cette version dédiée aux tablettes d'Apple intègre également une coopération en local, permettant à des amis de rentrer et sortir de la partie en cours à la volée, sans interruption intempestive du jeu.

Selon Larian Studios, il s'agit de l'une des premières adaptations d'un titre AAA revisité de A à Z pour un appareil mobile, sans pour autant pâtir d'un désavantage technique, compte tenu du support. Pour illustrer son propos, cette version mobile de Divinity Original Sin II dispose du cross-play avec les versions PC et Mac du titre.

Cet impressionnant portage est disponible dès aujourd'hui sur les iPad et iPad Pro au tarif de 27,99 euros, pour un espace total requis assez conséquent de 18 Go.