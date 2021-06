Capcom aurait utilisé des textures dans Resident Evil et DMC sans en payer les droits d'auteur, une plainte déposée

En novembre 2020, Capcom annonçait avoir été victime d'une lourde attaque par ransomware qui avait profondément affecté le géant japonais et ses employés. Selon le dernier rapport d'enquête de Capcom, 15 649 personnes auraient été touchées.

Cette attaque a également entraîné une importante fuite de données sur de nombreux projets passés et futurs au sein de la société. Parmi les données fuitées, nous retrouvons donc des documents s'intéressant à des textures utilisées notamment dans Resident Evil 4 et Devil May Cry. Ces dernières auraient en réalité été reproduites à partir de photographies issues de Surfaces, un ouvrage de Judy A. Juracek publié en 1996 et protégé par droits d'auteur. Elles en reprennent de plus les mêmes dénominations.