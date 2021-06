Sonic fête ses 30 ans et s'invite sur Minecraft

Il y a un tout petit peu plus de 28 ans, à la fin du mois de novembre 1992, le (plus ou moins) jeune joueur que vous étiez découvrait un tout nouveau jeu exclusif à la SEGA Mega Drive : Sonic The Hedgehog 2. Un opus qui se voulait évidemment être la suite directe du premier épisode, paru en juin 1991, et qui, par de subtils ajustements, va parvenir à bouleverser la formule, pour s’imposer comme LE meilleur Sonic de tous les temps.

