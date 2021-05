SEGA annonce Sonic Colors: Ultimate, un nouvel opus et une collection pour son hérisson

Ensuite, une compilation intitulée Sonic Origins a aussi été présentée. Elle sera lancée en 2022 et rassemblera des opus 2D comme Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic The Hedgehog 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD. Plus d'informations seront communiquées prochainement puisque SEGA n'a pas souhaité en dire plus pour l'instant.