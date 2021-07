PS5 : comment suivre le State of Play de ce jeudi à 23h ?

Durant la trentaine de minutes annoncées pour ce State of Play, neuf d'entre elles seront ainsi consacrées à du gameplay inédit pour Deathloop. Les quelques vingt minutes restantes mettront en lumière les prochains jeux indépendants et d'éditeurs tiers qui viendront garnir le catalogue des consoles Sony pour les mois à venir.

Malheureusement, pour ce qui est des autres exclusivités de Sony très attendues comme God of War: Ragnarök ou Horizon Forbidden West, il faudra repasser plus tard. Le premier, attendu en 2022, se fait relativement discret depuis le teaser de son nom, et le second a déjà eu droit à un State of Play dédié fin mai dernier.

Toujours est-il qu'il s'agit d'un rendez-vous à surveiller pour celles et ceux curieux d'en savoir plus sur les prochains jeux à venir sur PS4 et PS5, prévu pour rappel ce soir à 23 heures.