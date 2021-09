Counter Strike : de petit mod amateur à raz-de-marée planétaire

Malgré des communautés fractionnées entre CS 1.5, CS 1.6 et CS:S, le phénomène Counter Strike arrive à son apogée. Le système de bombe à poser et désamorcer, intégré lors de la beta 4 avec la « carte de_dust » en novembre 1999, fait désormais le bonheur des joueurs, et ce, depuis près de huit ans.

La map « de_dust2 », toujours jouée aujourd’hui, est active depuis mars 2001. Les joueurs apprécient l’emphase mise sur la dimension tactique, valorisée par les différents types de grenades (explosive, flash et fumigène) et le système économique qui invite à la prise de décision collégiale. On économise ou on force l’achat en équipe. On temporise en se répartissant les zones de la carte, ou on rush tous ensemble avant de protéger la bombe en se coordonnant. Subtil mélange de skill et de strat, Counter Strike détient la formule gagnante, et Valve sait parfaitement comment valoriser son produit.