Starfield : Bethesda dévoile des détails inédits sur son Skyrim dans l'espace

L'histoire de Starfield prendra place plus de 300 ans dans notre futur. Au cours de cette épopée spatiale, le joueur rejoindra Constellation, le dernier groupe d'explorateurs de l'espace dans ce titre. Bethesda appuie sur le fait qu'il s'agit d'un RPG nouvelle génération dans lequel la liberté devrait être totale. Nous pourrons y choisir (et sans doute créer) notre propre personnage, aller où bon nous semble, suivre la trame scénaristique ou bien s'en écarter pour vivre nos propres histoires. Une forme de réalité scientifique sera privilégiée mais il y aura une part de surnaturel avec notamment des aliens et des armes futuristes. Le tout sera jouable à la première ou à la troisième personne.