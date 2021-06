Tales of Arise : un nouveau trailer pour le J-RPG, toujours attendu pour le 10 septembre

Tales of Arise ne pouvait évidemment pas manquer le rendez-vous Summer Game Fest, à l'occasion duquel a été dévoilé un tout nouveau trailer, concocté par Bandai-Namco. L'éditeur en a profité pour remettre en avant le nouveau shader graphique, inspiré des animés et des peintures à l'aquarelle. Et force est d'admettre que le rendu est très réussi.

Rappelons que ce nouveau titre permettra de suivre les aventures de

Alphen et Shionne, deux personnages nés dans des mondes différents, qui cherchent à changer leur destin et tendre vers un nouveau futur, en explorant notamment le monde (et pas la vallée) de Dahna.